DHG verkoopt drie panden aan M7 Real Estate

DHG verkocht afgelopen maand drie panden in Breda en Almere aan M7 Real Estate. Twee van de panden bevinden zich op de Hazeldonk in Breda en de derde op de Damsluisweg in Almere. Het totale oppervlakte van de objecten betreft 37.225 m².

