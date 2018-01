De opname van kantoorruimte in Amsterdam is in 2017 met 9% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In 2016 was de opname 347.000 m². Dit blijkt uit recent onderzoek van internationaal vastgoedadviseur CBRE.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.