De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald van 13,1% naar 11,7% van de totale kantorenvoorraad eind 2017. Dit is het laagste niveau sinds 2007, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Cushman & Wakefield.

