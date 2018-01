De ingebruikname van bedrijfsruimte is in 2017 op een recordhoogte van 4,5 mln m² uitgekomen. Eerdere records kwamen uit op een opname van 3,6 mln m² bedrijfsruimte in een jaar. Dat blijkt uit cijfers van Cushman & Wakefield.

