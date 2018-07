Als gevolg van de sterke economie in Nederland is er veel dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt. In de eerste helft van 2018 is in dit marktsegment – onder te verdelen naar industrieel en logistiek vastgoed – 2 miljoen vierkante meter vastgoed in gebruik genomen.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.