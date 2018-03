C&W: Aziaten stuwen vastgoeddeals in 2017 naar record

Uit de nieuwste editie van de Global Investment Atlas 2018 van Cushman & Wakefield blijkt dat over 2017 het hoogste wereldwijde investeringsvolume ooit is bereikt met een totaal geïnvesteerd vermogen van $1.620 miljard tegen $1.430 miljard in 2016.

