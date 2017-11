Atterbury Europe heeft vandaag haar nieuwe Europese hoofdkantoor in Leiden geopend. De Zuid-Afrikaanse vastgoedontwikkelaar richt zich op investeringen in winkelcentra en de ontwikkeling van winkelvastgoed in Europa.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.