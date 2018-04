Adhoc: ‘Kansen in opkomende markt’

Horeca rukt op als vastgoedcategorie. In de PropertyNL-ranglijsten voor de gebruikers- en beleggingsmarkt is Adhoc Horecamakelaars een prominente partij.

Door Paul Wessels

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 3, 23 maart 2018

Partner en commercieel directeur Henk Sluiter vertelt dat horeca traditioneel een minder interessante categorie was in het vastgoed, maar dat deze tak zich vooral de afgelopen tien jaar sterk heeft ontwikkeld. Hij voorziet op korte termijn de opkomst van aparte beleggingsfondsen voor horeca.

Investeerders vinden horeca interessant, want er is sprake is van huurgroei: voor courante horecalocaties gaan de prijzen omhoog en horeca is in veel gevallen een essentieel onderdeel van een vastgoedontwikkeling. Zeker in Amsterdam is sprake van huurgroei, zegt Sluiter. ‘Het hangt af van de locatie, maar Amsterdam steekt er met kop en schouders bovenuit. Ook de andere grote steden worden steeds belangrijker. De grote vraag in stedelijke gebieden heeft een prijsopdrijvend effect. Middelgrote steden hebben het moeilijker.’



Bovenkant van de markt

Er zijn circa 45.000 horecabedrijven in Nederland en Adhoc richt zich op de bovenkant van de markt. ‘We kunnen gelukkig een keuze maken met welke business we ons bezighouden en kiezen de kwalitatief goede objecten.’

Adhoc bestaat als bedrijf 40 jaar en doet niet anders dan horeca- en leisure-transacties. De onderneming heeft 11 medewerkers – onder wie 5 partners – met kantoren in Amsterdam en Gouda en is landelijk actief, met een accent op de Randstad en Midden-Nederland. Naast aan- en verhuur van horeca is Adhoc ook actief in de verkoop van horecaondernemingen en in locaties. ‘We doen deals van groot naar heel klein.’

De verhuur van onroerend goed aan horeca verschilt van de verhuur aan bijvoorbeeld winkels, doordat er verschillende technische aspecten, eisen, wetten en bepalingen van toepassing zijn. Zo worden er specifieke inrichtingseisen gesteld aan het onroerend goed om een drank- en horecawetvergunning te kunnen verkrijgen.



Pleidooi voor lokaal ondernemerschap

‘We hebben een lijst van 135 formules en daarnaast zijn er de ondernemers met één of meerdere zaken. Die zijn minstens zo belangrijk. Iedereen zoekt naar hetzelfde: een groot terras, veel front, een hoeklocatie. Veel formules hebben veel ruimte nodig.’ Sluiter ziet dezelfde ontwikkeling als bij de winkelmarkt, waarbij – internationale – formules een grotere rol krijgen in het horecalandschap. ‘Wat een beetje dreigt is dat we in elke binnenstad hetzelfde plaatje krijgen. Klaarblijkelijk wil het publiek dat. Ik wil echter een lans breken voor lokale ondernemers, die extra kleur brengen in het horeca-aanbod.’



Deals Utrecht Centraal

Uit de reeks deals waarbij Adhoc de afgelopen tijd was betrokken noemt Sluiter er één waarop hij extra trots is: een opmerkelijke reeks horecadeals in Utrecht. Op het nieuwe Stationsplein tussen Utrecht Centraal Station en de kersverse entree van Hoog Catharijne worden de komende weken in het Paviljoen negen nieuwe restaurantformules geopend. Zo opent patatzaak Manneken Pis hier zijn vierde Utrechtse vestiging. Begin deze maand opende het Amerikaanse Five Guys er zijn tweede Nederlandse vestiging en op 23 april wordt (boven spoor 1 en 2) de eerste Nederlandse zaak van de Amerikaanse TGI Fridays geopend. Andere nieuwe horecagelegenheden zijn Illy Caffé, Vapiano, Wagamama, The Seafood Bar, Exki en The Döner Company. Adhoc bemiddelde namens de verhuurder Klépierre.

Een categorie die ook steeds interessanter is, zijn beleggingstransacties in horeca, zegt Sluiter. Hij schat dat Adhoc vorig jaar bij € 15 mln aan beleggingsdeals was betrokken. ‘We zien dat horecavastgoed zich steeds meer ontwikkelt als een volwassen asset class. Het roept de vraag op waarom we nog steeds geen fonds hebben in Nederland dat exclusief in horeca belegt. Met institutionele beleggers praten we over de mogelijkheid een dergelijk fonds op te richten.’



Top-10 Horecamakelaars*

1. Adhoc Horecamakelaars: 17.712 m²

2. Colliers International: 4565 m²

3. Dynamis: 4549 m²

4. Keij & Stefels: 3873 m²

5. Dijkvast: 3678 m²

6. IBG Bedrijfsmakelaars: 3623 m²

7. JLL: 2547 m²

8. CBRE: 2235 m²

9. Jacobus Recourt Bedrijfsmakelaars: 1766 m²

10. Saris & Partners Makelaars: 1637 m²

*Op basis van gemelde gebruikstransacties horeca tussen 1-1-2017 en 31-12-2017, 200 m² of groter, koopsom vanaf € 225.000, of huursom vanaf € 22.000 per jaar.

Bron: PropertyNL/Ventu Research