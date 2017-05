PPF verhuist naar Duiven

Partner in Pet Food NL (PPF) verhuist de logistieke activiteiten naar Duiven.

Het pand ligt aan Express 2 op bedrijventerrein Centerpoort-Noord aan de A12 in Duiven. Op het terrein zijn ondere andere gevestigd Visser logistiek, TNT Express (HUB) Sorbo en ATAG.

Het complex heeft een totale oppervlakte van 18.727 m², bestaande uit magazijn, expeditie, kantoor, bedrijfsrestaurant, kleedruimte, sanitaire groepen en overige ruimten.

PPF is een diervoeder producent en groothandel voor nat en droogvoer voor de consumer to consumer markt. PPF levert in heel Europa en heeft onder andere de bekende Nederlandse supermarkten als klant. Het bedrijf heeft in Nederland twee productie locaties. Duiven is centraal gelegen als distributiecentrum van de productie locatie en naar haar klanten.

Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis, adviseerde de verhuurder bij deze transactie.