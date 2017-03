Impact en Frame Offices verhuren ruimtes in Javatoren Almelo

Frame Offices heeft diverse huurders aangetrokken voor de Javatoren aan de Stationsstraat 11 in Almelo, eigendom van Impact Vastgoed.

Doordat het de laatste jaren lastig was om grote kantoorruimtes te verhuren, is Impact Vastgoed vorig jaar een samenwerkingsverband aangegaan met Frame Offices. Frame Offices verhuurt kleine ruimtes voor een korte periode. Het gebouw is daarvoor grondig aangepakt. Zo is er onder andere een nieuwe hoofdentree gerealiseerd, is er een vide tussen de begane grond en eerste verdieping aangebracht en is de begane grond omgeturnd tot een soort hotellobby met receptie, waar ook het restaurant De Hoofzaak is gevestigd.

Inmiddels zijn er negen units verhuurd, samen goed voor een oppervlakte van 220 m². De Arbo Unie heeft, na goede ervaringen met Frame Offices in Leiden, voor Frame Offices in de Javatoren gekozen en er 198 m² gehuurd. Ook Het Coachhuis heeft om dezelfde reden de Javatoren toegevoegd aan zijn locaties.

Daarnaast hebben de zittende huurders Koninklijke Ten Cate (1456 m²) en Urenco (489 m²) hun huurcontracten verlengd.