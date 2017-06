M7 verhuurt 1776 m² in Pitstop complex te Amsterdam

M7 Real Estate Netherlands heeft voor haar fonds M7 EREIP IV Dutch PropCo 1 drie verhuurtransacties verricht in het Pitstop complex gelegen aan Berchvliet 3-13/Sierenborch 14 te Amsterdam.

Het fonds is sinds november 2016 eigenaar van het 6000 m² grote complex. Mede door de bouw van de flagship store van Hornbach naast het complex heeft er een flinke verschuiving plaatsgevonden van bedrijven en is het Pitstop complex interessant geworden voor een breder scala aan bedrijven. Daarnaast profiteert de locatie van een de ligging ten opzichte van de ringwegen A10 en A5. Bovendien is parkeren bij het complex gratis.

Het IJzerhuis heeft 763 m² bedrijfsruimte gehuurd aan Berchvliet 7abc. Het IJzerhuis is een groothandel in gereedschappen en ijzer- en metaalwaren.

Laminaat en parket.nl heeft 505 m² winkelruimte gehuurd. Deze groot- en detailhandel in vloeren en aanverwante artikelen is voortaan gevestigd aan Berchvliet 11c-13a

Decoline, een groothandel in woningtextiel, gordijnstoffen en vloerbedekking, heeft voor 10 jaar 508 m² bedrijfsruimte gehuurd aan de Sierenborch 14fg.

Deze drie transacties in het complex werden allen gesloten voor de lange termijn. Het gebouw is nu volledig verhuurd.

Deze verhuurtransacties zijn in samenwerking met Blaauwhof makelaars tot stand gekomen.