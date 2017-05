Urban Industrial verhuurt aan Bubble Post op Groothandelsmarkt Rotterdam

Ecologische stadsdistributeur Bubble Post breidt haar activiteiten uit in Rotterdam. Het bedrijf huurt bedrijfsruimte van Urban Industrial op de Groothandelsmarkt in Rotterdam.

De dynamische omgeving met food gerelateerde huurders op de Groothandelsmarkt in de Spaanse Polder te Rotterdam is volgens Urban Industrial een perfecte match. Het was een evidente keuze als strategische uitvalsbasis voor het depot van Bubble Post.

Bubble Post focust in de havenstad op gekoeld transport met partners zoals Bidfood (vroegere Deli XL), en Leen Menken. Goederen en pakjes worden verzameld en gebundeld aan de rand van de stad terwijl Bubble Post’s intelligente software de meest efficiënte routes inplant. Cargofietsen, elektrische voertuigen en koelwagens op CNG voorzien het transport naar het centrum van Rotterdam.

Urban Industrial investeert in en financiert industrieel vastgoed en heeft in een korte periode een portefeuille opgebouwd van meer dan € 200 mln met meer dan 350 huurders. In december 2016 heeft de onderneming de Groothandelsmarkt van de Gemeente Rotterdam gekocht met het oogpunt die te ontwikkelen tot een moderne foodmarket.

Jan Brouns (CEO Urban Industrial): “Wij zijn verheugd met Bubble Post als nieuwe huurder. Dit innovatieve en sympathieke bedrijf past goed op de markt en binnen onze filosofie, namelijk dat wij onze (food gerelateerde) huurders met ‘shared services’ willen faciliteren in hun bedrijfsvoering”.

Marc Morioux (CEO Bubble Post): “Onze aanwezigheid op de Groothandelsmarkt, tussen potentiële klanten, geeft ons een goede start en de perfecte mogelijkheid samen te werken aan de ecologische toekomst van de stad”.