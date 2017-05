Fitnessketen TrainMore huurt aan Oosterdokskade

De fitnessketen TrainMore huurt 1055 m² op de begane grond en op de eerste etage van het pand aan de Oosterdokskade 65 te Amsterdam.

De huurovereenkomst is op basis van marktconforme condities tot stand gekomen en heeft een looptijd van 10 jaren. TrainMore opent hiermee haar derde vestiging in Amsterdam.

De overige fitnesscentra van TrainMore in Nederland bevinden zich in Den Bosch, Den Haag, Zaandam, Hilversum, Diemen, Utrecht en Eindhoven. Tevens behoort Club Sportive met een vestiging aan de Amsterdamse Zuidas tot dezelfde groep.

TrainMore is een fitnessconcept gevestigd in de grote steden. TrainMore onderscheidt zich door iedere workout financieel te belonen met met 1 euro korting. Leden die iedere dag komen, sporten zelf gratis.

Appelhoven Vastgoedadviseurs heeft de belangen van TrainMore behartigd tijdens deze transactie. De verhuurder, New Chinatown, werd vertegenwoordigd door JLL.