Hans Anders opent nieuwe vestiging in Nijmegen

MN heeft, namens Pensioenfonds Metaal en Techniek, de winkel aan Burchtstraat 51 in Nijmegen verhuurd aan Hans Anders.

Hiermee verhuist Hans Anders naar een A-locatie in het centrum van Nijmegen. De winkelruimte heeft een oppervlakte van circa 130 m² op de begane grond.

De nieuwe winkel is een Hans Anders-brandstore, die zich kenmerkt door een andere inrichting en een collectie met meer internationale topmerken dan in reguliere winkels. De winkel ligt naast Specsavers en Kruidvat en dichtbij landelijke filiaalbedrijven zoals Steps, Open32, C&A, Van Haren, WE Store en Flying Tiger.

Hans Anders is al bijna 35 jaar een bekende optiekketen in Nederland en voor hoortoestellen ook circa 15 jaar actief op de retailmarkt. In Nederland heeft de organisatie 254 vestigingen.

Cushman & Wakefield adviseerde MN bij deze transactie. OptiChains, waar Hans Anders onderdeel van is, deed dit zelfstandig namens zijn eigen winkelformule.