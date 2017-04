IceMobile verlengt huur in Amsterdam

IceMobile heeft de huurovereenkomst verlengd voor 1500 m² kantoorruimte aan de Mensinge 1–79 te Amsterdam.

IceMobile ontwikkelt services gericht op high frequency retail om eindgebruikers 1-op-1 te bereiken via loyaliteitsprogramma’s in de breedste zin van het woord. Het bedrijf zet deze loyaliteitsprogramma’s samen met partner BrandLoyalty over de hele wereld in. In 2013 werd Brand Loyalty overgenomen door ADS (bekend van onder andere Air Miles).

Verhuurder Union Street Edge werd geadviseerd door Spring Real Estate. NL Real Estate heeft IceMobile tijdens het gehele commerciële traject begeleid.