Stichting Yulius huurt in HNK Dordrecht

Stichting Yulius heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten voor HNK Dordrecht, aan de Burgermeester de Raadtsingel 93C in Dordrecht.

Per 1 juli 2017 huurt de stichting 2200 m² kantoor op maat bij HNK Dordrecht, en 30 parkeerplaatsen in de onder het gebouw gelegen parkeergarage. Met de verhuizing naar HNK Dordrecht concentreert Stichting Yulius diverse stafafdelingen, die tot voor kort op verspreide locaties in Dordrecht zaten, in één gebouw.

HNK staat voor Het Nieuwe Kantoor. Met dit concept richt eigenaar NSI zich op de groeiende behoefte aan full-service en flexibele huisvestingsconcepten in de kantorenmarkt. HNK Dordrecht is goed bereikbaar en staat op een zichtlocatie schuin tegenover NS-station Dordrecht CS. In totaal biedt deze vestiging 5600 m² kantoorruimte.

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting, partner in Dynamis, adviseerde Stichting Yulius bij de aanhuur. De Mik Bedrijfshuisvesting adviseerde verhuurder NSI bij deze transactie.

Yulius speelt met nieuwe initiatieven in op de zorgvraag van cliënten. Zo is er het wetenschappelijk onderzoekscentrum Yulius Academie, het Yulius Autisme Expertisecentrum en het Centrum voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten. Ook zijn er specialisten Levensbeschouwelijke Zorg en is Yulius – onder de naam Yoep – expertisepartner in onderwijs en geestelijke gezondheidszorg.