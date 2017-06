PROVADA Bouwinvest koopt 134 woningen in Hoofddorp

Dura Vermeer en Bouwinvest REIM tekenden woensdag op de Provada een hoofdlijnenovereenkomst voor 134 vrije sector huurwoningen in de nieuwbouwwijk Tudorpark in Hoofdorp.

Dura Vermeer ontwikkelt en realiseert in het gebied circa 600 woningen in de nieuwbouwwijk Tudorpark in Hoofddorp. Hiervan neemt het Bouwinvest Residential Fund 98 eengezinswoningen en 36 meergezinswoningen af per eind 2018. De nieuwbouwwijk is gebouwd in de karakteristieke Engelse Tudorbouwstijl.

Beleggingsobject

Sinds 2014 ontwikkelt Dura Vermeer dit park in samenwerking met woningcorporatie Ymere. Ymere richt zich op de sociale huurwoningen, Dura Vermeer legt zich toe op de koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Bouwinvest belegt met deze overeenkomst in 134 duurzame vrije sector huurwoningen (met een EPC van maximaal 0,2), die turn key worden opgeleverd. De bouw start in oktober 2017.