PROVADA Syntrus Achmea stapt in 1000 woningen in Almere

Syntrus Achmea Real Estate & Finance wil de komende jaren circa 1000 nieuwe huurwoningen in het middensegment realiseren in Almere. De vermogensbeheerder en de gemeente hebben daarover vandaag een intentie-overeenkomst ondertekend op de vakbeurs Provada in Amsterdam.

Almere heeft een groot tekort aan woningen in dit segment. Syntrus Achmea RE&F ziet Almere als een kansrijke gemeente voor de beleggingsportefeuilles van zijn institutionele opdrachtgevers. “Wij verwachten dat de vraag naar woningen in het middensegment in Almere de komende jaren blijft groeien”, zegt director Rob Vester van het Ontwikkelingsbedrijf. “Dat biedt goede perspectieven voor een passend rendement voor onze opdrachtgevers, zowel direct als indirect.”

De bestaande woningportefeuille van Syntrus Achmea RE&F in Almere, met een waarde van ruim € 100 mln, laat zowel over de laatste vijf als over de laatste tien jaar een outperformance zien ten opzichte van de benchmark. De leegstand in de 675 woningen bedraagt de afgelopen jaren minder dan 1%: woningen waarvan de huurder het contract opzegt, zijn direct weer verhuurd.

Huizenprijzen stijgen bovengemiddeld

Met ruim 200.000 inwoners is Almere, onderdeel van de metropoolregio Amsterdam, inmiddels de achtste stad van Nederland. Op middellange termijn wordt een verdere groei naar 300.000 tot 350.000 inwoners voorzien.

De economische groei in de regio ligt boven het landelijk gemiddelde en de werkloosheid daalt. De huizenprijzen in de gemeente stegen het afgelopen jaar met 13%, eveneens boven het landelijk gemiddelde. Wethouder Herrema van Ruimte, wonen en wijken: “Voor een gezonde woonmarkt is voldoende aanbod in alle categorieën woningen nodig. Een stad moet tenslotte meebewegen met de behoefte van de mensen, niet andersom. Uitbreiding van het middensegment is daarnaast belangrijk voor doorstroming vanuit sociale huurwoningen. Daarom faciliteren we Syntrus Achmea RE&F bij de realisatie van vrije sector huurwoningen in onze stad; het draagt bij aan differentiatie van de woningvoorraad en daarmee aan de kwaliteit van de stad.”