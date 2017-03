ASR koopt ABN Amro-kantoor in Utrecht van PingProperties

ASR Vastgoed Vermogensbeheer heeft namens het ASR Dutch Mobility Office Fund het ABN Amro-kantoor aan de Daalsesingel in Utrecht gekocht van PingProperties.

Het gebouw van 8250 m² voldoet aan alle eisen van deze tijd en is uiterst duurzaam met energielabel A en het Breeam-NL In-Use Very Good-certificaat.



Pieter Vandeginste, Fund Director ASR Dutch Mobility Office Fund: “Het kantoor aan de Daalsesingel past goed in de strategie van het Dutch Mobility Office Fund. Het is ideaal gelegen, nabij het belangrijkste mobiliteitsknooppunt van Nederland, de OV-terminal Utrecht Centraal. Hierdoor is het zowel met het openbaar vervoer als de auto goed bereikbaar. Het kantoor past met een energielabel A en een Breeam-NL In-Use certificaat ‘Very Good’ ook binnen de MVO-strategie van het fonds. Kortom, een mooie aanwinst die bijdraagt aan de groeidoelstelling van het fonds.”

Het kantoor aan de Daalsesingel 51-71, bestaande uit 8250 m² en 100 parkeerplaatsen, is volledig verhuurd aan ABN Amro. Het gebouw is gelegen op een ‘prime’ locatie, direct naast het centraal station van Utrecht: het gebied dat door de gemeente volledig wordt vernieuwd en groener wordt gemaakt. Sinds 2016 stroomt er na 40 jaar weer water door de Catharijnesingel, auto’s maken plaats voor wandelroutes langs het water en er komt ruimte voor horeca en winkels.

Voor deze transactie is PingProperties geadviseerd door Loyens & Loeff en Cushman & Wakefield. ASR vastgoed vermogensbeheer werd geadviseerd door Houthoff Buruma.