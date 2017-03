Nedlog Warehousing huurt logistiek complex

NedLog heeft een in de Rotterdamse haven een logistiek complex gehuurd van DHG.

DHG en logistieke dienstverlener NedLog Warehousing hebben overeenstemming bereikt over de huur van het opslag- en distributiecentrum van 7777 m² gelegen aan de Moezelweg 180 in Rotterdam-Europoort voor een periode van vijf jaar.

NedLog Warehousing zal in het opslag- en distributiecentrum gebruik gaan maken van de twee warehouses van 4510 m² en 2502 m², de kantoorruimte van 30 m², de overdekte laad- en losstations van 735 m² en 10 parkeerplaatsen.

Nabij Distripark Botlek

Het opslag- en distributiecentrum is gelegen in de Rotterdamse Haven, in de nabijheid van het Distripark Botlek en centraal gelegen tussen de ECT Home Terminal en de Delta Terminal. Vanaf de locatie wordt uitgekeken op het door DHG nieuw te ontwikkelen SMARTLOG ROTTERDAM 1. Een hoogwaardige logistieke campus van 30.000 m² met een voorziene oplevering in december van dit jaar.

Nieuwe speler

NedLog Warehousing is een nieuwe speler in wegtransport en warehousing en gespecialiseerd in stukgoed. Groupage-zendingen, deelpartijen en compleet ladingen worden snel en betrouwbaar naar elke bestemming in Europa vervoert. Met een ervaren team en innovatieve middelen worden klanten van NedLog Warehousing volledig ontzorgt.