Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft woensdag 28 juni het startsein voor de bouw van 30 nul-op-de-meter huizen in Klinkerbuurt 2 in de Schoemaker Plantage in Delft.

