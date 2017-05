Deka koopt logistiek pand in Venlo van VidaXL

Webshopbedrijf VidaXL verkoopt een logistiek nieuwbouwproject in Venlo van circa 105.000 m² aan Deka Immobilien GmbH.

VidaXL zal het nieuwe DC in de nabije toekomst in gebruik gaan nemen als Europees distributiecentrum. Het DC zal toegevoegd worden aan de portefeuille van Deka van het fonds WestInvest TargetSelect Logistics, dat is gericht op institutionele beleggers.

Het DC bestaat uit circa 105.000 m² verhuurbare bedrijfsruimte met 332 reguliere parkeerplaatsen en 19 parkeerplaatsen voor vrachtwagens op een terrein van ca. 15 ha. Het is gelegen op Trade Port Noord in Venlo. De voltooiing van het project is voorzien voor het laatste kwartaal van 2017.

VidaXL zal het gehele DC in gebruik nemen met een langlopende huurovereenkomst voor haar e-commerce activiteiten. VidaXL is een online retailer gespecialiseerd in de verkoop van huis- en tuin, garage- en doe-het-zelfproducten. Het DC voldoet aan een BREEAM “Very good” duurzaamheidscertificaat.

Met deze aankoop kan Deka Immobilien GmbH de Nederlandse portefeuille van het WestInvest TargetSelect Logistics fonds aanzienlijk uitbreiden met een nieuw modern project.

VidaXL werd geadviseerd door CMS en JLL. Deka Immobilien GmbH werd bij deze transactie geadviseerd door Baker McKenzie.