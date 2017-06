YoungCapital Zwolle huurt in MyOffice

YoungCapital Zwolle verhuist met ingang van 1 augustus 2017 naar MyOffice.

YoungCapital Zwolle huurt in de vestiging van MyOffice aan de Assendorperdijk circa 500 m² kantoor op de vierde verdieping alsmede 6 parkeerplaatsen op het nabijgelegen parkeerterrein.

Het kenmerkende gebouw is door architectenbureau Uytenhaak ontworpen en is recentelijk verbouwd tot een nieuwe vestiging van MyOffice in het centrum van Zwolle.

MyOffice is het nieuwe co-working concept van de MyOfficeGroup. Inmiddels zijn er vier vestigingen verdeeld over Zwolle, Groningen en Utrecht. Alle locaties bieden een omgeving waar volgens MyOffice 'werken, ontspannen en genieten moeiteloos samengaan'.

In de vestigingen van MyOffice hebben huurders volledige flexibiliteit, van werkplek tot volledig ingerichte kantoorverdieping, een informele vergaderplek of een hightech boardroom. In de brasserie MyCanteen kan men niet alleen terecht voor lunch en diner, maar de ruimte is tevens volledig ingericht op ontmoeten en netwerken.

KroeseTempert Bedrijfsmakelaars bracht de transactie tot stand namens verhuurder. Alberts & Muus Bedrijfshuisvesting adviseerde huurder YoungCapital in dit traject.