Campus met 600 woningen naast Haagse Hogeschool

Direct naast de Haagse Hogeschool bouwen Ten Brinke Slot en Plegt-Vos samen een woontoren met 481 studentenwoningen voor Duwo. Ernaast komen 120 starterswoningen.

De gemeente Den Haag heeft de grond aan het Leemansplein overgedragen aan Duwo. Ten Brinke Slot Projectontwikkeling vormt samen met Plegt-Vos Bouwgroep de ontwikkelcombinatie voor deze opdracht. Ze sloten tijdens de Provada in 2015 al de intentieovereenkomst met de gemeente. De oplevering van de studententoren is gepland in de winter van 2018.

Betaalbaar wonen op de campus

De nieuwe woningen liggen gunstig voor studenten, omdat ze op de campus van de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan College komen te staan. OV (Station Hollands Spoor, tram en bus), DUWO-kantoor en voorzieningen (winkels én een café in de achtertuin van de studententoren) zijn in de directe nabijheid. De woningen zullen in de loop van het studiejaar 2018-2019 beschikbaar zijn. Ze hebben alle een prijs onder de huurtoeslaggrens voor studenten tot 23 jaar, waarmee ze betaalbaar zijn voor studenten.

Drie gebouwen plan Vijverhof

De 70 meter hoge woontoren van Duwo met 481 studentenwoningen vormt samen met twee andere woongebouwen het plan Vijverhof in Den Haag. De andere twee woongebouwen worden door dezelfde combinatie ontwikkeld tot circa 120 startersappartementen.

Transformatie gebied

De geplande nieuwbouw is één van de grotere projecten die de komende jaren in Den Haag worden gerealiseerd. Het voormalige industriegebied Laakhavens krijgt hiermee opnieuw een flinke kwaliteitsverbetering. Die begon al in de jaren 90 toen hier een transformatie naar werken, onderwijs en winkelen werd ingezet. Met name door de komst van de Haagse Hogeschool ontstond behoefte aan studenten- en jongerenhuisvesting, waardoor wonen een belangrijke functie in de wijk kreeg. In 2014 wijzigde de gemeente Den Haag in overleg met de ontwikkelcombinatie de kantorenbestemming van de nu overgedragen grond naar een woonbestemming.

Concentratie

In Laakhavens en de Stationsbuurt (aan de overzijde van het spoor) is een concentratie van studenten- en jongerenwoningen te vinden. Duwo heeft in Den Haag 3330 woningen in beheer (stand per 31 december 2016), waarvan het merendeel in dit gebied. Ongeveer de helft is in eigendom. De gehele portefeuille van Duwo omvat ruim 31.000 wooneenheden, waarvan bijna 24.000 in bezit.

Stadsverwarming en zonnepanelen

De woontoren wordt aangesloten op het stadsverwarmingsnet; daarmee worden de woningen voorzien van warm water voor de verwarming en uit de kraan. Daarnaast worden er zonnepanelen op het dak aangebracht. De panelen zorgen o.a. voor de elektriciteit van de algemene ruimtes in het pand. Wethouder Joris Wijsmuller van de gemeente Den Haag: ‘In het ontwerp zijn tal van duurzame oplossingen bedacht. Hiermee past dit project perfect binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Den Haag, we willen in 2040 een energieneutrale stad zijn’.

Eerdere samenwerking

Duwo werkte al eerder samen met de ontwikkelcombinatie Ten Brinke Slot Projectontwikkeling en Plegt-Vos Bouwgroep: bij de ontwikkeling van Campus Plaza in Wageningen kwamen in 2016 440 studentenwoningen en circa 2300 m² commerciële voorzieningen voor Wageningen University & Research gereed.

Afbeelding: Artist impression van de Leemanstoren, één van de drie woongebouwen in plan Vijverhof aan het Leemansplein.