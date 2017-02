Impact Vastgoed verhuurt 1750 m² aan Wijnhaven Rotterdam

Door verlenging en nieuwe contracten is onlangs 1750 m² verhuurd aan de Wijnhaven 36–94 in Rotterdam.

Red Transport & Logistics, een bedrijf gericht op de olie- en gasindustrie in West-Afrika, heeft zijn contract voor 320 m² kantoorruimte verlengd. Ook Poortershaven Industrial Minerals, specialist op het gebied van industriële mineralen, heeft besloten aan de Wijnhaven gevestigd te blijven en heeft eveneens zijn contract voor 215 m² kantoorruimte verlengd.

Nieuw in het gebouw is de realisatie van een centrum voor persoonlijke ontwikkeling. Impact Vastgoed is hiervoor een samenwerking aangegaan met Saskia Boender (You Make Sense) en Het Coachhuis. Deze laatste twee partijen nemen de exploitatie voor hun rekening en Impact Vastgoed herontwikkelt de circa 1200 m² in de plint en op de eerste verdieping voor dit centrum.

Vanuit de Wijnhaven, midden tussen de kantoren en werkende mensen, wil Saskia Boender (foto) kennis en expertise op het gebied van de 7 healthy mind activities op z’n Rotterdams samenbrengen en aanbieden. Dit doet zij in de vorm van één locatie met extra faciliteiten als een gezonde horeca, een fitness/yoga-ruimte, variabele verhuur van coaching-ruimte en het actief organiseren van trainingen voor body en mind. Mavericks Gym, een personal gym met uitdagende methodieken om resultaat te halen, en Breederode Hogeschool, een instituut voor opleidingen in zorg en welzijn, zijn de eerste partners die zich aan dit project hebben verbonden.

Daarnaast huurt Breederode Hogeschool op flexibele basis trainingsruimtes om haar diensten aan te kunnen bieden. Op dit moment is Impact Vastgoed in onderhandeling over de verhuur van 234 m² horecaruimte ter ondersteuning van dit ontwikkelingscentrum.

De Mik Bedrijfshuisvesting en Ooms Makelaars zijn door Impact Vastgoed ingeschakeld voor de verhuur van dit gebouw.