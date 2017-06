DHG verlengt huurovereenkomst met Progeco

DHG heeft de huurovereenkomst met haar bestaande huurder Progeco Holland vernieuwd met een langjarig contract.

Progeco Holland tekende een nieuw 15 jarig contract voor circa 4,5 hectare terrein met kade aan de Eemhavenweg 123 in Rotterdam. Dit betekent een uitbreiding van circa 1 hectare voor Progeco. Met deze transactie is de locatie van DHG aan de Eemhavenweg volledig verhuurd.

Na deze transactie is, naast de regio Groot-Amsterdam, nu ook het leegstandspercentage in de bestaande industriële- en logistieke portefeuille van DHG in Groot-Rotterdam teruggebracht naar 0%.

Deze optimalisatie van de bestaande portefeuille geeft DHG nog meer ruimte voor haar ambitie om potentierijke kantoorgebouwen op prominent gelegen locaties te verwerven en (her)ontwikkelen en voor de verdere ontwikkeling van haar Smartlog concept in Bergen op Zoom, Delft, Moerdijk en Rotterdam, waar in 2017 en 2018 ruim 365.000 m2 aan logistiek vastgoed wordt ontwikkeld.

Progeco Holland is een zelfstandige onderneming van de CMA CGM groep, het op twee na grootste containerbedrijf in de wereld, met 421 schepen in zijn vloot. Progeco is gespecialiseerd in verkoop/verhuur, opslag en reparatie van lege containers (empty depot) en werd 30 jaar opgericht.