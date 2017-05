Particulier koopt woningen in Brandevoort Helmond

WoCom Brandevoort heeft een nieuwbouwontwikkeling verkocht in de wijk Liverdonk in Helmond Brandevoort.

Het betreft een ontwikkeling van 26 eengezinswoningen. De koper is een particuliere belegger.

WoCom Brandevoort is een ontwikkeltak van Woningstichting WoCom die nieuwbouwprojecten in Brandevoort realiseert. De wijk Liverdonk is een ruim opgezette en groene buurt waar in totaal circa 300 woningen zullen worden gerealiseerd. De start van de bouw van de 26 woningen vond plaats op woensdag 10 mei en worden naar verwachting begin 2018 opgeleverd.

Capital Value begeleidde WoCom Brandevoort bij de verkoop. Thijs Meijer, vastgoedadviseur nieuwbouw bij Capital Value: “Steeds meer particuliere beleggers tonen interesse in nieuwbouwprojecten. Redenen hiervoor zijn onder meer de duurzaamheid en lage onderhoudslasten van nieuwe woningen, waardoor nieuwbouwwoningen een interessante belegging zijn.”