Kas Bank en Maxeda/Praxis naar nieuwe hoofdkantoren in Amsterdam Zuidoost

Twee grote bedrijven verhuizen binnenkort naar nieuwe hoofdkantoren in Amsterdam Zuidoost. Kas Bank vertrekt uit het centrum van de stad en Maxeda/Praxis verplaatst haar hoofdkantoor.

In totaal gaat het hierbij om circa 10.000 m² kantoorruimte.

Kas Bank verhuist uit het Amsterdamse Centrum en gaat een huurovereenkomst aan voor ca. 6.000 m² kantoorruimte en 51 parkeerplaatsen aan de Entree 500 in Amsterdam Zuidoost. Maxeda/Praxis verplaatst haar hoofdkantoor naar kantoorgebouw Diana & Vesta in Amsterdam Zuidoost en huurt ruim 3.600 m² kantoorruimte.

Door de huisvestingvraag van Kas Bank en op initiatief van APF International, de investment manager van Fotex (de eigenaar van het kantoorgebouw aan De Entree 500) en de betrokken vastgoed adviseurs NL Real estate en JLL is er een aantal verhuisbewegingen op gang gekomen.

Kas Bank heeft een langjarige huurovereenkomst van ca. 6.000 m² kantoorruimte en 51 parkeerplaatsen getekend in het kantoorgebouw gelegen aan de Entree 500 in Amsterdam Zuidoost. Het gebouw aan de Entree 500 is momenteel nog in gebruik als hoofdkantoor van Maxeda/Praxis. Maxeda/Praxis heeft vervolgens 3.600 m² aangehuurd in het gebouw van Reggeborgh Vastgoed, Diana en Vesta, gelegen aan de Herikerbergweg 181-342 te Amsterdam Zuidoost.

Nadat de ABN Amro bank vertrok uit het pand, onderzochten diverse marktpartijen de mogelijkheden voor herontwikkeling ervan. Toen geen van die plannen haalbaar bleek, gaf de eigenaar rechtstreeks opdracht aan ZZDP Architecten voor een bescheiden herontwikkeling op basis van de bestaande footprint. Al snel bleek het gebouw geschikt als nieuw hoofdkantoor van de Praxis.

Eind 2016 verkocht Kas Bank haar huidige hoofdkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225 aan de Kroonenberg Groep. De financiële instelling zal haar nieuwe hoofdkantoor op 1 september 2017 betrekken.

Kas Bank is de Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Zij richten zich volledig op zakelijke effectendienstverlening aan professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld. De kernmarkten zijn Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Wereldwijd bedienen zij meer dan 90 markten. Het bedrijf staat genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam. Op dit moment bewaart en beheert Kas Bank ruim € 505 miljard aan Assets under Administration.

Kas Bank N.V. werd gedurende het gehele commerciële traject bijgestaan door NL real estate en Verhuurder APF International/ Fotex werd begeleid door JLL.

Reggeborgh Vastgoed werd geadviseerd door Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten.