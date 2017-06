PROVADA Ondertekening fase 2 De Hoven in Poeldijk

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom en VOF Poeldijkerhout gaan de tweede fase van de locatie Poeldijkerhout in Poeldijk ontwikkelen.

Woensdag hebben Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) en VOF Poeldijkerhout (Ouwehand Bouw Groep en Bouwbedrijf Niersman) de overeenkomst ondertekend op de Provada.

64 eengezinswoningen

De Hoven fase 2 heeft dezelfde opbouw als de eerste fase, met woningen aan de parkrand, het waterlint en de straatjes. Ook deze fase wordt gekenmerkt door een gevarieerde en dorpse jaren ’30-stijl met veel details. Voor De Hoven fase 2 heeft de VOF Poeldijkerhout opnieuw in nauwe samenwerking met architectenbureau Van Manen 64 eengezinswoningen ontwikkeld. Enkele woningtypen uit fase 1 worden in deze fase herhaald. De verkoop van deze fase zal rond de zomer starten.

Poeldijkerhout

Poeldijkerhout wordt een wijk met een groen karakter: ruime voor- en achtertuinen, veel openbaar groen én twee parkzones: langs de Paul Captijnlaan komt het Heuvelpark en midden in de wijk komt het Krekenpark: een ecologische zone van circa 25 meter breed die als park wordt ingericht. Ook water krijgt een duidelijke plek in de nieuwe wijk: het water wordt als het ware om de wijk heen getrokken en het karakteristieke Poeldijkse krekenlandschap komt op diverse plaatsen in de wijk terug.

In Poeldijkerhout worden gefaseerd zo’n 180 woningen gebouwd in verschillende typen. Het plan omvat voornamelijk rijwoningen, maar er komen ook twee-onder-een-kapwoningen en een aantal vrijstaande huizen.

OBWZ is een samenwerking tussen Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling. Als zelfstandige organisatie ontwikkelt OBWZ diverse gebieden in het Westland.