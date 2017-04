UBS neemt winkelproject Catharinasteeg over van MRP

UBS Asset Management neemt het winkel- en woningproject Catharinasteeg in Leiden over van de ontwikkelaar MRP.

Catharinasteeg maakte deel uit van de portefeuille met projecten die MRP Development vorig jaar overnam van ASR Vastgoed Ontwikkeling. MRP Development is onderdeel van Meijer Realty Partners.

UBS Asset Management (UBS-AM) Real Estate & Private Marktets (REPM) koopt turnkey de eerste fase van het ontwikkelingsproject Catharinasteeg namens één van haar klanten.

6000 m² winkelruimte

Catharinasteeg is gelegen in het historische hart van Leiden. Het voltooide project, dat naar verwachting in de zomer van 2017 gereed zal zijn, beslaat in totaal ongeveer 7800 m², bestaande uit 10 winkelunits (circa 6000 m²), plus 21 appartementen. Catharinasteeg maakt deel uit van het zogenaamde Aalmarkt project, waarmee een nieuw winkelcircuit in de binnenstad wordt gecreëerd.

De combinatie van de oorspronkelijke 13 monumentale panden en de moderne architectuur maken Catharinasteeg volgens UBS een aantrekkelijke nieuwe winkelbestemming, tussen de twee belangrijkste winkelstraten, Haarlemmerstraat en de Breestraat. Gevestigde internationale huurders hebben al besloten te verhuizen naar het gebied, zoals Mango, H&M en de Via Mio.

Breeam Good

De bouw van Catharinasteeg wordt uitgevoerd onder auspiciën van MRP Development. Het project krijgt een Breeam Good duurzaamheid certificaat zodra het is voltooid. De 10 retailunits variëren in grootte van 40 tot 3150 m² en kunnen worden aangepast aan de behoeften van de huurders. De 21 woningen boven een deel van de winkels variëren in grootte van studio's tot appartementen met 3 slaapkamers. Ze zijn gemakkelijk bereikbaar via drie aparte toegangen.

Tweede investering na A-Factorij

Ward van de Braak, hoofd van Real Estate Nordics & Benelux van UBS: “Deze unieke investeringsmogelijkheid komt kort na de overname van het kantoorgebouw A-Factorij in Amsterdam. Dit is onze tweede investering in de Nederlandse markt in de afgelopen zes maanden. Catharinasteeg vormt een mooie aanvulling op onze Noord-Europese portfolio. De winkelruimte in het project is nu al bijna volledig verhuurd, ondanks dat het nog niet voltooid is. Dit is een illustratie van de vraag naar hoogwaardige winkelruimte op deze Leidse toplocatie.”

Nieuw winkelcircuit

Bart Meijer, CEO van MRP: “Deze binnenstedelijke ontwikkeling met de herontwikkeling van een groot aantal monumentale gebouwen is uniek voor Nederland. We verbeteren niet alleen deze monumentale gebouwen, maar ook de winkelstructuur van Leiden. Met Catharinasteeg creëren we een nieuw circuit en een echte hart in de binnenstad."