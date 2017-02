VidaXL bouwt DC van 100.000 m2 in Venlo

Webshopbedrijf VidaXL gaat op Trade Port Noord Venlo een distributiecentrum van 100.000 m2 realiseren. Dit wordt meteen een van de grootste logisitieke centra voor retail van het land.

Met het nieuwe logistiek centrum wil VidaXL de snelle expansie in Europa faciliteren. Het bedrijf is momenteel gevestigd in Venray en heeft daar een e-commerce centrum van 30.000 m2. Deze maand begint de bouw van het pand dat eind dit jaar operationeel moet zijn. Hier moeten dagelijks 60.000 bestellingen verwerkt worden.

Bij de webshops van VidaXL vinden klanten een groot aanbod van producten voor in en om het huis. Hij biedt via haar platform een assortiment aan op het gebied van Wonen en Tuin, Doe-het-Zelf, Huishoudelijke Artikelen, Buitenspeelgoed en Welness en Fitness. Het assortiment bestaat niet alleen uit het eigen scherp geprijsde VidaXL-assortiment, maar ook uit producten van A-merken. Om de succesvolle groei van haar platform te ondersteunen, heeft VidaXL besloten tot de bouw van een groot internationaal distributiecentrum van ruim 100.000 m²: een verdubbeling van de huidige capaciteit en het grootse e-commerce distributiecentrum van Nederland, aldus de onderneming.

VidaXL is in 2006 gestart als online retailer. Momenteel is de onderneming wereldwijd actief met 31 webshops. Er werken 500 mensen in vestigingen in onder andere Nederland, de VS, Australië en China. VidaXL vekoopt producten onder eigen merknaam en is afgelopen oktober gestart met het openstellen van haar faciliteiten en webwinkels voor andere labels. De onderneming claimt tevens de grootste internationale aanbieder te zijn van producten op veilingsite Ebay.

De online-retailer versnelt de verdere expansie door het openstellen van zijn webshops voor externe verkopers. Sinds kort hebben andere retailers de mogelijkheid om online mee te groeien en hun producten aan ruim één miljard klanten in Europa, Australië en de Verenigde Staten aan te bieden via de VidaXL-webshops. Deze methode wordt ook toegepast door onder andere Bol.com.

In 2016 realiseerde VidaXL een omzet van meer dan € 160 mln.