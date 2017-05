Cofinimmo investeert voor € 21 mln in zorgvastgoed in NL

De Cofinimmo Groep heeft in april 2017 zorgcentra in Nederland verworven in Tilburg en Alphen aan den Rijn. In Bavel is een zorgcentrum opgeleverd.

In Tilburg kocht Cofinimmo twee eerstelijnszorgcentra voor een totaalbedrag van € 7,4 mln: de Oisterwijk Kliniek (foto) en De Voorste Stroom. Oisterwijk Kliniek in Oisterwijk (Tilburg) heeft een oppervlakte van 1798 m², een gewogen gemiddelde resterende huurlooptijd van 8,9 jaar en is gekocht voor € 4,1 mln. De Voorste Stroom staat eveneens in Oisterwijk (Tilburg), heeft een oppervlakte van 1561 m², een gewogen gemiddelde resterende huurlooptijd van 7,5 jaar en is gekocht voor € 3,3 mln. Beide hebben een bezettingsgraad van 100%. De centra zijn bezet door meerdere professionele zorgverleners. Zij hebben elk een jaarlijks indexeerbare huurovereenkomst van het type ‘dubbel netto’ ondertekend met de Cofinimmo Groep, wat betekent dat de onderhoudskosten van zowel de structuur als de technische installaties van het gebouw ten laste komen van de eigenaar. Het commerciële beheer van deze twee activa werd toevertrouwd aan Maron Healthcare.

Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn is Cofinimmo eigenaar geworden van een zorgcentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Dit onlangs gebouwde complex heeft een bovengrondse oppervlakte van 4587 m² en telt 45 wooneenheden. Er werd een ‘dubbel netto’ huurovereenkomst voor 20 jaar afgesloten met de uitbater Gemiva. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De totale investering bedroeg € 9,3 mln.

Bavel

In Bavel (bij Breda) is op 24 maart een zorgcentrum voor personen met dementie opgeleverd. De instelling beschikt over 22 kamers met een totale oppervlakte van 2142 m². Er werd een ‘dubbel netto’ huurovereenkomst voor 20 jaar afgesloten met de uitbater Martha Flora. Het totale budget van de werken bedroeg € 4,3 mln. Dit project kadert in het akkoord met Green Real Estate in december 2014.

Business development manager

In december 2016 heeft Cofinimmo Anton Zuure aangesteld als business development manager ter versterking van het team dat verantwoordelijk is voor de Nederlandse zorgvastgoedportefeuille. Zuure (62) is verantwoordelijk voor de prospectie en ontwikkeling van het zorgvastgoed in Nederland. Hij beschikt over een uitgebreide ervaring in de zorgsector dankzij verschillende functies die hij heeft uitgeoefend in raden van bestuur van stichtingen die actief zijn in de zorgsector in Nederland.

Jean-Edouard Carbonnelle, ceo van Cofinimmo: ‘De recente aankopen in Nederland passen in onze strategie, namelijk de groei in zorgvastgoed en de diversificatie op het vlak van soorten activa en geografie. Dankzij deze investeringen bedraagt de Nederlandse zorgvastgoedportefeuille van de Groep € 182 mln.’