Rent24 opent vestiging in Bridge Building boven A10

Het van oorsprong Duitse Rent24, aanbieder van flexibele kantoorruimtes en werkplekken, opende vorige week donderdag haar eerste locatie in Nederland.

Rent24 vestigt zich in de meer dan 4000 m² tellende Bridge Building in Bos en Lommer te Amsterdam. Rent24 biedt op deze locatie zowel open als afgescheiden werkruimtes voor 100 professionals. Daarnaast biedt Rent24 een breed scala aan ondersteunende diensten, zodat de (flex)werker zich vol op zijn eigen business kan focussen.

Robert Bukvic, Founder & CEO Rent24: “Na de succesvolle start in Duitsland, is Amsterdam een belangrijke stap voor ons in de uitbreiding naar Europa. We kijken er erg naar uit om ons concept hier uit te rollen”.

De Bos en Lommer vestiging gaat van start met verschillende freelancers, startups en een modellenbureau en vanaf nu open voor freelancers, startups, middelgrote bedrijven en corporates. De werkplekken zijn te huur vanaf € 125 per maand.

Later dit jaar zal Rent24 een tweede vestiging openen in Amsterdam Centrum, in het historische Magna Plaza gebouw.

Huurders bij Rent24 zijn automatisch lid van de community van like-minded professionals, hierdoor kunnen ze onder andere gebruikmaken van diverse vergaderruimtes, lounge area’s, eventzalen en een bar. Daarnaast kan Rent24 haar leden nog veel meer uit handen nemen met de aangeboden, uitgebreide service op het gebied van administratie en creatie. Bijvoorbeeld het uitbesteden van facturatie en grafisch design. Met zelfs een in-house fundingteam en de Innovation Academy (onder andere hackatons, bootcamps of mentoring) kan Rent24 een bedrijf ook werkelijk laten groeien.