VAN DE HOOFDREDACTEUR: Hoe pensioenfondsen profiteren van Trump

Succesvolle investeringen zijn in een crisis vaak makkelijker dan in een hoogconjunctuur. Aan die beleggingswijsheid moest ik denken toen ’s Neerlands grootste belegger APG onlangs aankondigde weer meer in Nederlands vastgoed te gaan beleggen.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.