AS Watson huurt 15.000 m² logistiek in Ede

DHG en AS Watson Benelux hebben overeenstemming bereikt over de huur van circa 15.000 m² bedrijfs- en kantoorruimte aan de Celsiusstraat 37 in Ede.

Vanaf 1 september van dit jaar zal AS Watson Benelux het voormalige logistieke distributiecentrum van Kinzo voor een looptijd van tien jaar gaan huren. In het logistieke distributiecentrum, gebouwd in 1995 en uitgebreid in 2005, zal AS Watson Benelux gebruik gaan maken van 13.818 m² bedrijfsruimte die de afgelopen jaren werd gehuurd door Hema. Verder wordt er 1155 m² kantoor- en overige ruimtes en 200 parkeerplaatsen gehuurd. Het gehuurde gaat door AS Watson Benelux gebruikt worden als nieuw e-commerce DC voor haar winkelformule Kruidvat. Het logistieke distributiecentrum aan de Celsiusstraat in Ede is gelegen op een A1 zichtlocatie aan de A12 en de A30 op het industrieterrein Frankeneng. Het 100 hectare grote bedrijventerrein faciliteert onder andere logistieke bedrijven zoals DB Schenker, ACR en Hays. Momenteel is er nog ruim 12.000 m² bedrijfsruimte en 2662 m² kantoorruimte beschikbaar aan de Celsiusstraat. De ruimtes zijn separaat te huur. DHG werd bij deze transactie begeleid door het Industrial & Logistics team van JLL.