In het winkelgebied De Admirant heeft het modelabel Bellamy Gallery in de strip met Livera en The Vitamine Store een winkelruimte gehuurd.

De in dames-, heren- en kindermode gespecialiseerde zaak heeft reeds boutique-stores in ’s-Hertogenbosch, Haarlem en Maastricht. De aan de Nieuwe Emmasingel 113 gelegen winkelruimte beschikt over circa 86 m². RSP Makelaars bracht de transactie tot stand namens verhuurder, een particuliere belegger.