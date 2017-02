WDP dankt groei aan Nederlandse investeringen

Het Belgische vastgoedbedrijf Warehouse de Pauw (WDP) wil de komende drie jaar groeien tot een portefeuille met een omvang van € 3 mrd. De groei moet voornamelijk in Nederlands plaatsvinden.

WDP heeft in totaal voor € 175 mln aan projecten in portefeuille waaraan gesleuteld moet worden. Hiervan staat er maar één in België, een herontwikkeling met een prijskaartje van circa € 14 mln. In Nederland heeft WDP zeven projecjhten in ontwikkeling met een gezamenlijke investeringswaarde van € 136 mln.

Joosten Uwents, CEO van WDP licht toe: ‘In Nederland staan momenteel alle seinen op groen in België niet. De sterkste groei wordt gerealiseerd in de Benelux regio met name in Nederland. Ongeveer 60% van ons jaarlijks investeringsvolume zal dit jaar in Nederland plaats nemen.’ WDP heeft vorig jaar al een voorschot genomen op het jaarlijks investeringsvolume van € 200 mln door € 330 mln te investeren. “Voor ons is nu het moment. We hebben meer geïnvesteerd dan gedacht, dat betekent dat we altijd nog even pas op de plaats kunnen maken als dat nodig is,’ voegt de CEO toe. Uwents verwacht echter niet dat in Nederland dit jaar de rem erop gaat. Vooralsnog voldoet het investeringsklimaat in Nederland aan alle criteria van WDP: aanwezigheid van infrastructuur, geschoold personeel en beschikbaarheid van grond. De projecten van WDP liggen voornamelijk in het zuiden van Nederland, zoals Heerlen, Venlo en Veghel.

De operationele winst van de Belgische vastgoedbelegger Warehouse de Pauw (WDP) kwam in 2016 uit op € 100,8 mln, tegen € 90,9 mln in het voorgaande jaar. De winst per aandeel is met 6% gestegen tot € 5,30.

Het nettoresultaat over 2016 bedraagt € 130,2 mln in vergelijking met € 142,7

mln in 2015. Over 2016 wordt er een dividend betaald van € 4,25 bruto per aandeel over 2016. De bezettingsgraad kwam eind december uit op 97 %. Dit is nadat het bedrijf Fiege de helft van de V&D-site te Nieuwegein in Nederland huurde.