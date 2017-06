PROVADA Bouwinvest koopt hotel Houthavens

Vandaag zijn op de Provada in Amsterdam de handtekeningen gezet onder de overeenkomst voor de overname van Boot & Co in de Houthavens in Amsterdam. Het Bouwinvest Hotel Fund koopt het hotel van de ontwikkelcombinatie Vink Bouw, IQNN Vastgoed en City ID Group.

'Het betreft een nieuw en onderscheidend concept in Amsterdam en is tevens onderscheidend in relatie tot andere hotels in het fonds', aldus Bas Jochims. 'De acquisitie sluit goed aan op de ambitie van het fonds om uit te breiden waarbij de focus ligt op een goede risicospreiding, zoals spreiding in concepten'.

Boot & Co wordt geëxploiteerd door City ID Group. De hotels van City ID Group bestaan uit hotel-appartementen, waar gasten een aantal dagen, maar juist ook een langere periode kunnen verblijven. Het interieurdesign is huiselijk, zodat gasten zich er gedurende hun gemiddeld langere verblijf thuis kunnen voelen.

Het totale huidige bruto vloeroppervlak van het gebouw bedraagt circa 6000 m2 bovengronds, verdeeld over 4 verdiepingen plus een parkeerkelder met circa 44 parkeerplaatsen. Het hotel is ontworpen door Kollhoff Architekten en is een ode aan de Amsterdamse School. Het interieur van het complete hotel wordt ontworpen door Martin Brudnizki Design Studio uit Londen.

Het wordt een duurzaam hotel met circa 82 ruime hotelappartementen waarbij een goede verbinding wordt gemaakt met de geschiedenis van de buurt. In het hotel komt ook een spa/fitness en uitnodigende horeca gelegen aan het water waarmee het hotel zal fungeren als een inspirerende ontmoetings- en verblijfsplek voor zowel bewoners als bezoekers van de Houthaven en het hotel.

Het hotel krijgt een BREEAM 4 sterren (Excellent) certificaat. De bouw start medio 2017 en de oplevering van het hotel staat voor medio 2019 gepland.

De ontwikkelaars zijn bij deze transactie geadviseerd door CBRE Hotels. Kennedy Van der Laan trad op als juridisch adviseur van de ontwikkelaars. CMS was voor deze transactie de juridisch adviseur van Bouwinvest.