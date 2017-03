Henley 360 koopt bedrijfspand van 17.400 m² in Vianen

Light Industrial specialist Henley 360 heeft het bedrijfsobject ter grootte van 17.400 m² gelegen aan de Limiet 13-15 in Vianen aangekocht.

Het bedrijfsobject is voorzien van kantoor- en bedrijfsruimte en ruime parkeergelegenheid. Het object is gelegen op het bedrijventerrein De Biezen in Vianen tegenover de Makro, nabij de op- en afrit van de rijkswegen A2 en A27. De aankoop betekent de derde aankoop van Henley 360 in Nederland.

Henley 360 zal in het gebouw haar Flexizone concept uitrollen dat reeds succesvol is in Rotterdam en Duitsland.

De verkoper is geadviseerd door Wagenhof Bedrijfsmakelaars en Henley 360 is geadviseerd door JLL.