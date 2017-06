ULI NL reikt eerste Award uit aan beste gebiedsontwikkelaar

ULI Nederland kent voor het eerst de ULI NL Award toe. Dit gebeurt op de eerste internationale jaarlijkse conferentie en het Award Dinner van ULI NL op 29 juni in De Hermitage in Amsterdam.

Thema van het event is New Realities in Urban Development: Celebrating Innovation.

De groei van ULI Nederland gaat hard, dit is de eerste internationale jaarlijkse conferentie. Het programma bevat (inter-)nationale topsprekers en de vijf thema’s worden op multidisciplinaire en interactieve wijze uitgediept.

Snelle verschuivingen in technologie, demografie, economie en levensstijl veranderen de manier waarop we gebouwen en openbare ruimte gebruiken, hoe we winkelen, werken, recreëren en ontmoeten. Op de conferentie komen deze onderwerpen aan de orde en bespreken de bezoekers hoe deze veranderingen en innovaties op het gebied van stedelijke mobiliteit, technologie, circulariteit en sociale samenhang van invloed zijn op onze steden en stedelijke ontwikkeling.

De vijf thema's zijn:

Social integration in the city

Reprogramming the city space

Challenges of the circular city

A citizen centric approach to technology

Transportation at a crossroads

De eerste ULI NL Award gaat naar diegene die de afgelopen jaren het meeste leiderschap heeft getoond in “Excellent Urban (Re) Development”, de beste gebiedsontwikkelaar van Nederland dus.

De jury onder leiding van Jaap Tonckens (Unibail-Rodamco, ULI Trustee) licht zijn keuze toe en de winnaar zal bij het diner zijn visie geven op succesvolle Urban (Re-)Development.

Sprekers zijn onder anderen:

Chris Choa, vice-president Aecom (London)

Rients Dijkstra, TU Delft, professor of Urban Design

Niek van Leeuwen, general manager Uber Benelux

Michel Mossessian, Design Google Head Office Kings Cross, Mossessian Architecture

Eugen Antalovsky, managing director, TINA Vienna

Nicolas Bearelle, ceo, Re-vive (Belgium)

Arun Jain, urban strategist (Seattle USA)

Voor registratie en meer informatie over het programma kunt u terecht op de ULI NL website.