Didi verlengt in winkelcentrum Polderplein

Didi heeft met verhuurder Dela Vastgoed overeenstemming bereikt over een huurverlenging van de winkel in het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp.

De winkel aan het Polderplein 220-221 bestaat uit circa 447 m² winkelruimte op de begane grond en is sinds 2016 verhuurd aan Didi.

Het van oorsprong Nederlandse kledingmerk Didi heeft circa honderd verkooppunten in Nederland. In 2015 is de organisatie begonnen met de uitrol van het nieuwe concept Pretty Different. De concept stores hebben een fris en eigentijds ontwerp en zijn volledig duurzaam ingericht. Internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield adviseerde de eigenaar van deze winkel bij de huurverlenging.