Lunee verkoopt 96 appartementen in Nieuwegein

Lunee Vastgoed heeft zijn project Meentwal te Nieuwegein verkocht aan een particuliere belegger.

Project Meentwal bestaat uit 96 appartementen in diverse woningtypen en oppervlaktes variërend van 70 m² gebruiksoppervlak (gbo) tot en met 150 m² gbo. Alle woningen beschikken over een eigen parkeerplaats. 90 appartementen worden in de middeldure huur aangeboden, een huursegment waar in Nieuwegein een sterke behoefte aan is.

Objectum heeft de koper geadviseerd. De Keizer Makelaars verzorgt de verhuur van de woningen. De koper is geadviseerd door Van Gorkom Retail Property Consultancy uit Hilversum.

Het ontwerp is van Hans Been Architecten uit Amerongen. De aannemer van het project is Plegt-Vos West uit Vleuten. De uitvoering start deze maand en de oplevering wordt medio 2018 verwacht.

Lunee Vastgoed richt zich op de ontwikkeling van woningen en winkels in de Randstad.