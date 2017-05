Paagman, Yoghurt Barn en Rituals winnen Retail Award

Paagman, Yoghurt Barn en Rituals hebben een Retail Award 2017 ontvangen in respectievelijk de categorieën Local Hero, Foodretailer en zelfstandig Retailconcept.

Dit gebeurde op het Cushman & Wakefield Retail Event of the Year 2017, dat donderdag plaatsvond in B.Amsterdam. Het event en de Retail Awards zijn een initiatief van VG Visie samen met Cushman & Wakefield. De Awards werden uitgereikt door Brigit Gerritse, Directeur van de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) en partner van het Retail Event of the Year.

Brigit Gerritse, Directeur NRW: 'Alle finalisten, en deze drie in het bijzonder, hebben laten zien dat ze weten wat het is om elke dag het verschil te maken in het Nederlandse winkellandschap. Ze tonen daadkracht en lef en weten wat ondernemerschap is. Stuk voor stuk cruciale eigenschappen in een sector die zo ingrijpend en zo snel verandert. Deze ondernemers weten wat er nodig is om succesvol te zijn door continu de verwachtingen van de consument te overtreffen. Zij bewijzen dat de consument nog steeds merkentrouw is zolang het merk maar oprecht en sympathiek is.'

Jeroen Lokerse, Head of Netherlands Cushman & Wakefield: 'Met deze Awards willen we ondernemende, succesvolle en relevante retailers in de schijnwerpers zetten en hen een steuntje in de rug geven. Ze verdienen dat omdat ze een voorbeeld zijn in de branche en omdat zij als geen ander collega-retailers kunnen inspireren op het gebied van vernieuwing, verandering en innovatie. De hele sector staat voor de opgave relevant te zijn én te blijven en dat is zeker voor wat concepten die we al jaren in het winkellandschap zien een complexe opgave. Het steuntje in de rug aan de winnende retailers van vandaag is daarmee ook een steuntje in de rug van al hun collega-retailers.'