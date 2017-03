HVBM en Wouda bouwen DC van 40.000 m² voor medisch bedrijf Hollister

DC Halderberge, een samenwerkingsverband tussen HVBM Vastgoed en Wouda Invest, heeft een huurovereenkomst gesloten met Hollister Services voor een nieuw te bouwen warehouse op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal.

De huurovereenkomst betreft ruim 30.000 m² logistieke ruimte, 3560 m² mezzanine en 1080 m² kantoor. Het distributiecentrum wordt op maat ontwikkeld en eind 2017 opgeleverd.

Hollister is een onafhankelijk bedrijf dat medische hulpmiddelen en diensten ontwikkelt, fabriceert en op de markt brengt, en eigendom is van de werknemers. Hollister is al meer dan 95 jaar leverancier van medische hulpmiddelen en services aan zowel professionele zorgverleners als patiënten — en maakt een verschil in het leven van mensen over de gehele wereld.

Job Sonke, Manager European Distribution Center voor Hollister Incorporated: "Ons voortdurend succes in Europa maakt uitbreiding van onze productiecapaciteit in Europa noodzakelijk. Aangezien het bedrijf groeit, moet de distributiecapaciteit het gelijke tempo houden. "

In zeer nauwe samenwerking met Groenewout (adviseur Hollister) en het bouwteam is HVBM Vastgoed momenteel druk doende met de voorbereidingen. Adriaan Molenschot, directeur HVBM Vastgoed: “Een grootschalige build to suit ontwikkeling van een logistiek centrum voor een huurder als Hollister binnen 1 jaar, daar ligt onze uitdaging en kracht”

Het nieuw te bouwen warehouse kent een uitbreidingsmogelijkheid van 11.000 m² logistieke ruimte, 1200 m² mezzanine en 140 m² kantoor welke ook direct wordt gerealiseerd. Zo wordt rekening gehouden met de groeiambities van Hollister. In de tussenliggende periode wordt deze hoogwaardige magazijnruimte aan de markt aangeboden.

Cushman & Wakefield bracht de VOF partners HVBM Vastgoed en Wouda Invest bij elkaar.