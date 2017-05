Eindhoven Airport koopt gebouw

Eindhoven Airport heeft onlangs een kantoorgebouw met bedrijfsruimte aan de Luchthavenweg 24 te Eindhoven gekocht.

Het betreft een complex van 3325 m² kantoorruimte en 6650 m² bedrijfsruimte op een perceel van 1,3 hectare. Met deze aankoop kan Eindhoven Airport in de toekomst haar groei mede blijven faciliteren.

In het verleden is deze locatie in gebruik geweest bij Fedex en Laura Ashley en later werden er flexibele kantoorruimten verhuurd.

Namens verkoper, een particuliere belegger, trad Bossers en Fitters Bedrijfshuisvesting op.