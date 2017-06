BPL Pensioen koopt 129 woningen van Archipel

BPL Pensioen heeft via Syntrus Achmea Real Estate & Finance 129 huurwoningen gekocht van zorginstelling Archipel.

PropertyNL Resereach berekent de koopsom op ongeveer € 20 mln.

De appartementen zijn verdeeld over vier complexen in Eindhoven en Son & Breugel. De huurders wonen zelfstandig, maar kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van Archipel.

In Eindhoven gaat het om 69 appartementen aan de Frederiklaan en de Strijpsestraat, met in totaal 43 ondergrondse parkeerplaatsen voor de bewoners. In Son & Breugel om 60 appartementen aan de Anemoonstraat en De Bontstraat, met eveneens 60 parkeerplaatsen. De huren van de woningen liggen voor het overgrote deel in het middensegment van de vrije sector (€ 700–1000). VB&T Capital Markets International uit Eindhoven heeft de koper tijdens de transactie begeleid.

Voor BPL Pensioen betekent de acquisitie van de 129 appartementen in de twee gemeenten een verdere versterking van de portefeuille zorgvastgoed.

Scheiden wonen en zorg

De verkoop van de huurwoningen volgt uit de visie van Archipel om vastgoed dat niet bijdraagt aan de kernactiviteit (het leveren van goede zorg) niet meer in eigendom te hebben. Dat sluit aan bij het beleid van de rijksoverheid om wonen en zorg in toenemende mate te scheiden. Archipel en Syntrus Achmea RE&F hebben wel langjarige afspraken gemaakt over een optimale dienstverlening aan de huurders in Eindhoven en Son & Breugel.

Namens zijn institutionele klanten heeft Syntrus Achmea RE&F de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in zorgvastgoed. Voor BPL Pensioen werden levensloopbestendige woningen in combinatie met zorgvoorzieningen verworven in onder meer De Reigers (Rotterdam), Burano (Zaandam) Sint Jacob (Amsterdam) en De Kroon (Hilversum).