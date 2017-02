Verhuisbedrijf koopt eigen pand in Rijsenhout

Atlas International Movers heeft het pand aan de Bennebroekerweg 281 te Rijsenhout gekocht.

Atlas International Movers is al vele jaren gevestigd in dit pand op een zichtlocatie langs de rijksweg A4 ter hoogte van Hoofddorp. Recent heeft Atlas het pand met een oppervlakte van 1550 m² bedrijfsruimte en 400 m² kantoorruimte gekocht van Green Properties. Het verhuisbedrijf is voornemens zelf in het pand gehuisvest te blijven.

BT Makelaars begeleidde koper Atlas Group bij deze transactie, Basis Bedrijfshuisvesting Alphen verkoper Green Properties.