Coffeebar 30ml verhuist naar Vredenburg

Het in 2013 gestarte bedrijf 30ml is verhuisd naar het pand aan de Vredenburg 23 te Utrecht.

De 165 m² winkelruimte is voor een periode van 10 jaar verhuurd aan 30ml.

Specialty coffeebar 30ml in Utrecht is verhuisd naar een grotere locatie in de stad. Naast koffie en gebak serveren, wat ze nu al doen, wordt op de nieuwe locatie all-day brunch toegevoegd en gaan ze in de zaak koffie branden. Dat gebeurt nu nog op een externe locatie. Het aantal zitplaatsen is verdrievoudigd van 25 naar 75. Men kan naast een koffie ook iets warms eten, zoals blueberry pancakes, club sandwiches, eggs benedict of zelfs een 30ml burger.

De verhuurder werd bij deze transactie geadviseerd door MVGM Bedrijfshuisvesting.