Herontwikkeling voormalig KMPG-pand mag doorgaan

Commerz Real Investmentgesellschaft (CRI) mag van de rechter doorgaan met de herontwikkeling van het voormalig hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen.

De architect van het pand, Albert & Van Huut, beschouwt de sloop van de gevel als een aantasting van het auteursrecht en had daarom een rechtszaak aangespannen tegen CRI. De voorzieningenrechter heeft nu geoordeeld dat de architect zich niet kan verzetten tegen de door CRI voorgenomen gedeeltelijke sloop en transformatie van het gebouw. De architect vindt dat zijn reputatie wordt aangetast door de voorgenomen wijzigingen in het ontwerp. De rechter vindt echter dat alle karakteristieke delen worden gesloopt en vervangen of weggewerkt, en dat het nieuwe gebouw in niets doet denken aan het ontwerp van eiser. Er is dus sprake van totale vernietiging van de gevel, waartegen de eiser zich niet met een beroep op zijn persoonlijkheidsrechten kan verzetten.