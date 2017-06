PROVADA Van Wijnen en IC realiseren studentenwoningen in Utrecht Overvecht

Van Wijnen en IC Netherlands mogen in Utrecht aan de slag met de ontwikkeling en realisatie van een markant studentencomplex. Dat werd vandaag bekend gemaakt op de Provada waar wethouder Kees Geldof de bedrijven feliciteerde met het winnen van de tender.

“Omdat er veel vraag is naar studentenwoningen is dit een belangrijke ontwikkeling voor Overvecht, vlakbij het winkelcentrum Overvecht. Maar ook qua kwaliteit en uitstraling is het een bijzonder project, met het hoogteaccent aan de Brailledreef. Dat gaat er mooi uitzien”, aldus wethouder Geldof.

Het nieuwe studentencomplex ‘Op Dreef’, waar het zogenaamde ‘Healthy Urban Living’ vorm moet krijgen, komt op het kruispunt van de stedelijke NPD-strook en de groene zone richting de Watertoren in de Utrechtse wijk Overvecht.

Op Dreef bestaat uit 629 studentenwoningen, waarvan 491 zelfstandige compacte appartementen van ca 22 m² met eigen faciliteiten, zoals douche, wc, keuken, eigen voordeur, 10 grotere studio’s van circa 55 m2, 20 woningen voor minder validen en 108 units gegroepeerd in woongroepen (6 per groep).

IC Netherlands, Van Wijnen en TEAM V Architectuur zijn blij met de voorlopige gunning en verwachten eind 2018 te kunnen starten met de realisatie.